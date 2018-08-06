Женская команда ФК "Минск" стартует в Лиге чемпионов

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда футбольного клуба "Минск" примет старт в квалификационном раунде Лиги чемпионов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе футбольной дружины.

Сегодня ФК "Минск" отправился в Любляну (Словения), где 7 августа проведет первую встречу. В выездной состав главный тренер команды Юрий Малеев включил 19 футболисток. Как сообщили в клубе, не сможет помочь "Минску" в предстоящих матчах игрок национальной сборной Украины полузащитник Тамила Химич, получившая травму.

В квалификационном раунде белорусской команде предстоит провести три встречи. Соперниками наших футболисток во второй группе будут: словенская "Олимпия" (7 августа), словацкий "Слован" (10 августа) и "Соматио Барселона" из Кипра (13 августа).

Футболистки "Минска" уже пятый раз подряд принимают участие в престижном европейском турнире и трижды белоруски преодолевали квалификационный раунд Лиги чемпионов.-0-