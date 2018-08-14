Женская команда ФК "Минск" завершила выступление в Лиге чемпионов

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда футбольного клуба "Минск" не сумела преодолеть квалификационный этап Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке предварительной группы 2 в словенской Любляне минчанки уступили кипрскому клубу "Соматио Барселона" со счетом 0:2, пропустив по мячу в каждом тайме. До этого поражения чемпионки Беларуси разгромили словенскую "Олимпию" 6:0 и с трудом переиграли словацкий "Слован" из Братиславы - 1:0.

Итоговое положение: "Соматио Барселона" - 9 очков, "Минск" - 6, "Слован" - 3, "Олимпия" - 0.

В 1/16 финала Лиги чемпионов вышли победители 10 квалификационных групп и две лучшие команды из занявших вторые места. Подопечные Юрия Малеева, до этого трижды подряд игравшие в плей-офф, на этот раз туда не пробились. Жеребьевка 1/16 финала женской Лиги чемпионов состоится 17 августа.-0-