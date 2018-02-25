Женская команда Швеции по керлингу завоевала золотые награды Олимпиады

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Женская команда Швеции завоевала золотые награды Олимпиады по керлингу, обыграв в финале соперниц из Республики Корея со счетом 8:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Решающим в финальном матче за первое место стал седьмой энд (период. - Прим. БЕЛТА) противостояния. Скипу (капитан) шведок Анне Хассельборг удалось оставить три камня в доме после завершающего броска и увеличить преимущество своей команды - 7:2. В двух следующих эндах кореянки пытались исправить ситуацию, но заработать достаточное количество очков хозяевам турнира не удалось - 3:8.
Бронзовыми призерами у женщин стали спортсменки Японии, которые днем ранее были сильнее Великобритании со счетом 5:3.
Женская команда Швеции по керлингу в третий раз завоевала золотые награды Игр. Ранее им это удавалось сделать в 2006 и 2010 годах под руководством знаменитого скипа шведок Анетт Норберг.-0-
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