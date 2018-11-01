Женская команда "Цмокi-Мiнск" проиграла баскетболисткам "Вислы" в Еврокубке

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" потерпели первое поражение в групповом этапе Еврокубка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором туре соревнований предварительной группы С подопечные Андрея Вавлева принимали на арене минского Falcon Club польскую "Вислу" из Кракова и уступили со счетом 56:61.

На старте турнира чемпионки Беларуси переиграли в Стамбуле один из сильнейших турецких клубов "Бешикташ" со счетом 68:63. Спортсменки "Вислы" у себя дома были сильнее российской "Инвенты" из Курска - 76:58.

В другом сегодняшнем поединке "Инвента" встречалась в Курске с баскетболистками "Бешикташа" и вырвала победу с результатом 68:67.

Турнирное положение после двух игровых дней: "Висла" - 4 очка, "Цмокi-Мiнск" - 3, "Инвента" - 3, "Бешикташ" - 2.

Свой следующий матч "Цмокi-Мiнск" проведут 8 ноября на выезде против "Инвенты".

В плей-офф Еврокубка выйдут по две лучшие команды из 10 предварительных групп.-0-