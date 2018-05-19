Женская команда "Цмокi-Мiнск" выиграла чемпионат Беларуси по баскетболу

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболистки "Цмокi-Мiнск" второй год подряд стали победительницами женского чемпионата Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В третьем поединке финальной серии за золотые медали команда Андрея Вавлева сегодня обыграла соперниц из минского "Горизонта" со счетом 86:62. В двух предыдущих матчах решающей серии до трех побед "Цмокi" также были сильнее - 75:63 и 73:47.
После трех встреч "бронзовой" серии гродненская "Олимпия" выигрывает у "Гомеля" 2-1. Одержав две домашние виктории - 74:54 и 83:67, баскетболистки из Гродно сегодня уступили на выезде со счетом 70:76. В воскресенье, 20 мая, соперницы вновь встретятся в Гомеле.-0-
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