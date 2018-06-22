Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 победила на турнире в Риге

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по баскетболу 3х3 победила на международном турнире Basket Pro Quest в Риге, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

Команда в составе Анны Лаппо, Анастасии Сущик, Натальи Дашкевич и Дарьи Магаляс одержала восемь побед в девяти проведенных встречах. Баскетболистка белорусской дружины Анастасия Сущик признана самым полезным игроком турнира (MVP).

"Объективно, технически и тактически наша команда являлась одним из фаворитов турнира и обязана была подтверждать этот статус. Однако без определенных трудностей в психологическом плане не обошлось. Доволен, что удалось пройти такую проверку на характер и стойкость. И все же в квалификации чемпионата Европы нам предстоит показать еще более качественную игру, дабы представить страну достойно", - рассказал главный тренер команды Юрий Волк.

Белорусские баскетболисты на турнире в Риге заняли шестое место.

C 29 по 30 июня мужская и женская сборные Беларуси по баскетболу 3х3 примут участие в квалификационном турнире чемпионата Европы, который пройдет во французском городе Пуатье. На групповом этапе соревнований наши девушки сыграют с Францией, Чехией и Турцией (группа Б), парни встретятся с соперниками из России и Бельгии (группа А).

Баскетбол 3х3 входит в программу II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года.-0-