Женская сборная Беларуси по биатлону выступит сильнейшим составом на этапе КМ в Оберхофе

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по биатлону выступит сильнейшим составом на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состав команды тренерский штаб включил Дарью Домрачеву, Надежду Скардино, Надежду Писареву, Ирину Кривко и Динару Алимбекову. Белорусские биатлонисты на предстоящем этапе выступят в следующем составе: Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Максим Воробей, Роман Елетнов и Дмитрий Абашев.

Этап Кубка мира откроется 4 января женской спринтерской гонкой. Телеканал "Беларусь 5" начнет прямую трансляцию старта в 14.20. Мужской спринт состоится 5 января, в субботу, 6 января, пройдут две гонки преследования, а завершится этап 7 января двумя эстафетами. В предстоящие дни в Оберхофе ожидается не слишком комфортная погода с порывистым ветром и мокрым снегом, что может сказаться на выступлении отдельных фаворитов.

В общем зачете Кубка мира среди женщин наиболее высокое место среди белорусок занимает Надежда Скардино - 18-е место (164 очка), Ирина Кривко расположилась на 19-й строке (164 очка). Дарья Домрачева занимает 23-ю позицию (135 очков). В общем зачете лидирует Анастасия Кузьмина из Словакии - 302 балла, на второй позиции француженка Жюстин Бреза - 296, третье место занимает финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен - 281. В Кубке наций среди женщин лидирует сборная Германии (2380), вслед за которой находятся команды Украины (2222) и Франции (2178). Белорусская дружина имеет 1919 очков, занимая 7-е место.

У мужчин после трех этапов Кубка мира значительный отрыв в очках от соперников имеют француз Мартен Фуркад (432) и норвежец Йоханнес Бё, у которого на 20 баллов меньше. Третьим идет словенский спортсмен Яков Фак, набравший 306 очков. Из представителей Беларуси зачетные баллы имеет только Роман Елетнов - 8, который занимает 69-е место в генеральной классификации. В Кубке наций впереди Норвегия (2439), на второй позиции Германия (2352), на третьем месте Франция (2318).-0-