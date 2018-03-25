25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по биатлону заняла восьмое место в Кубке наций по итогам сезона-2017/2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В ходе выступления в Кубке мира белорусские биатлонистки заработали 4912 очков. Первое место у стреляющих лыжниц из Германии - 6179 баллов. Франция заняла вторую позицию - 5887, на третьей строке рейтинга расположились спортсменки из Италии - 5407.
Наиболее громкого успеха белорусские биатлонистки в ходе сезона добились в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане. Квартет в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой завоевал золотые медали Игр. В активе Дарьи Домрачевой также серебряная награда Олимпиады в масс-старте.
В ходе выступлений в Кубке мира наиболее высокие результаты из белорусской сборной показала Дарья Домрачева. Четырехкратная олимпийская чемпионка побеждала на этапах в Антхольце и Тюмени в гонках с массового старта, в спринте на этапах Кубка мира в Хохфильцене, Контиолахти и Тюмени, а также в гонке преследования в норвежском Холменколлене.
Надежда Скардино стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок, победив в этой дисциплине на старте сезона в шведском Эстерсунде. Поднималась на пьедестал почета Кубка мира также Ирина Кривко, которая заняла второе место в масс-старте на во французском Анси.
Мужской Кубок наций выиграли биатлонисты Норвегии - 6458 баллов. Белорусская команда с 3415 очками расположилась на 15 месте.-0-
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