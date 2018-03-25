25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по биатлону заняла восьмое место в Кубке наций по итогам сезона-2017/2018, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ходе выступления в Кубке мира белорусские биатлонистки заработали 4912 очков. Первое место у стреляющих лыжниц из Германии - 6179 баллов. Франция заняла вторую позицию - 5887, на третьей строке рейтинга расположились спортсменки из Италии - 5407.

Дарья Домрачева выиграла заключительную гонку с массового старта на этапе КМ в Тюмени Белорусская биатлонистка успешно провела заключительную стрельбу стоя и смогла опередить соперниц, которые немного раньше ушли с огневого рубежа. Результат Дарьи Домрачевой - 34 мин. 26,0 сек. (0+0+1+0). В финишном спурте второе место досталось Паулине Фиалковой из Словакии - +1,9 сек. (1+0+0+0).

Наиболее громкого успеха белорусские биатлонистки в ходе сезона добились в эстафете на Олимпийских играх в Пхенчхане. Квартет в составе Надежды Скардино, Ирины Кривко, Динары Алимбековой и Дарьи Домрачевой завоевал золотые медали Игр. В активе Дарьи Домрачевой также серебряная награда Олимпиады в масс-старте.

В ходе выступлений в Кубке мира наиболее высокие результаты из белорусской сборной показала Дарья Домрачева. Четырехкратная олимпийская чемпионка побеждала на этапах в Антхольце и Тюмени в гонках с массового старта, в спринте на этапах Кубка мира в Хохфильцене, Контиолахти и Тюмени, а также в гонке преследования в норвежском Холменколлене.

Надежда Скардино стала обладательницей Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок, победив в этой дисциплине на старте сезона в шведском Эстерсунде. Поднималась на пьедестал почета Кубка мира также Ирина Кривко, которая заняла второе место в масс-старте на во французском Анси.

Мужской Кубок наций выиграли биатлонисты Норвегии - 6458 баллов. Белорусская команда с 3415 очками расположилась на 15 месте.-0-