19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по борьбе заняла шестое место на командном Кубке мира в Японии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительной стадии в группе В престижного турнира подопечные главного тренера Олег Райхлина победили Румынию - 7:3, а затем уступили Монголии - 4:6 и Китаю - 0:10. В борьбе за пятое место белоруски встретились с Канадой. Матчевая встреча завершилась вничью - 5:5, но по большему количеству классификационных очков (24:21) выше в итоговом протоколе оказались североамериканки.

Бронзовыми призерами командного Кубка мира стали спортсменки Монголии, который были сильнее сборной США - 6:4. В финале женская команда по борьбе из Японии одолела Китай - 6:4.

На командном Кубке мира в белорусской команде выступали Ксения Станкевич (50 кг), чемпионка мира 2017 года Ванесса Колодинская (53 кг), Ирина Курочкина (55 кг), Залина Сидакова (57 кг), Екатерина Гончар-Янушкевич (59 кг), Вероника Иванова (62 кг), Кристина Федорашко (65 кг), Анна Садченко (68 кг), Василиса Марзалюк (76 кг).

Белорусская команда впервые с 2013 года приняла участие в престижном турнире. Этого права спортсменки добились благодаря успешному выступлению на чемпионате мира 2017 года в Париже.-0-