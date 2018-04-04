Женская сборная Беларуси по футболу начала готовиться к матчу квалификации ЧМ-2019 с Албанией

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки женской сборной Беларуси начали подготовку к очередному матчу отборочного турнира чемпионата мира 2019 года против команды Албании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На учебно-тренировочном сборе в Турции под руководством главного тренера белорусской дружины Эдуарда Деменковца работают 23 игрока:

вратари - Дарья Виноград (РГУОР, Минск), Наталья Воскобович, Екатерина Ковальчук (обе - "Минск");

защитники - Эльвира Уразаева, Анастасия Новикова (обе - "Зорка-БДУ", Минск), Юлия Слесарчик, Маргарита Юшко, Анна Козюпа (все - "Минск"), Зарина Капустина ("Бяла-Подляска", Польша), Ксения Кубичная, Валерия Карачун, Екатерина Луцкевич (все - РГУОР, Минск);

полузащитники - Анастасия Линник (РГУОР, Минск), Полина Шатиленя, Анастасия Шуппо (обе - "Минск"), Анастасия Харланова ("Лодзь", Польша), Анастасия-Гражина Щербаченя ("Пярну", Эстония), Вита Николаенко ("Зорка-БДУ", Минск), Любовь Гудченко ("Гинтра Университетас", Литва);

нападающие - Виктория Казакевич ("Зорка-БДУ", Минск), Карина Ольховик (РГУОР, Минск), Юлия Дубень, Елизавета Сергейчик (обе - "Минск").

После завершения тренировочного сбора команда отправится в Эльбасан, в котором 10 апреля проведет свой матч 5-го тура квалификационной группы 2 против албанской сборной. Именно над командой Албании белоруски одержали свою единственную победу в этом отборочном цикле, одолев их в сентябре прошлого года в Минске с минимальным счетом 1:0. В остальных встречах белорусские футболистки потерпели поражения от команд Польши - 1:4 (в гостях), Шотландии - 1:2 (дома) и Швейцарии - 0:3 (в гостях).

Положение команд этой группе сейчас таково: Швейцария - 12 очков 94 матча), Шотландия - 6 (2), Польша - 6 (3), Беларусь - 3 (4), Албания - 0 (5).

От Европы прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2019 получат победители 7 квалификационных групп. Еще один пропуск разыграют между собой 4 лучшие команды, которые займут вторые места. Финальная часть женского планетарного футбольного форума, в котором выступят 24 команды, пройдет с 7 июня по 7 июля 2019 года на аренах Франции. Белорусские футболистки еще ни разу не попадали в число участников решающих стадий топ-турниров.-0-