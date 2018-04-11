Женская сборная Беларуси по футболу после поражения от Албании занимает последнее место в квалификационной группе ЧМ-2019

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки сборной Беларуси проиграли в гостях команде Албании 0:1 и опустились на последнее, 5-е место в квалификационной группе 2 чемпионата мира-2019, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в албанском Эльбасане прошла в равной борьбе, но за две минуты до финального свистка хозяйкам удалось поразить ворота Натальи Воскобович и добыть первую викторию в этом отборочном цикле. В первом круге соревнований подопечные Эдуарда Деменковца победили албанок у себя дома с тем же минимальным результатом 1:0. В остальных встречах белорусские футболистки потерпели поражения: от команд Польши - 1:4 (в гостях), Шотландии - 1:2 (дома) и Швейцарии - 0:3 (в гостях). Свой следующий отборочный поединок белоруски проведут 7 июня на выезде против сборной Шотландии, которая накануне разгромила на своем поле команду Польши, - 3:0. Два заключительных матча белорусские футболистки сыграют на своем поле - 12 июня со Швейцарией, 31 августа - с Польшей.

Положение команд в группе 2 сейчас таково: Швейцария - 15 очков (5 матчей), Шотландия - 9 (4), Польша - 7 (5), Албания - 4 (7), Беларусь - 3 (5).

В финальную часть чемпионата мира от Европы выйдут победители 7 квалификационных групп. Еще одну путевку разыграют между собой 4 лучшие команды, которые займут вторые места. Финальная стадия женского ЧМ, в котором выступят 24 команды, пройдет с 7 июня по 7 июля 2019 года на аренах Франции, команда которой освобождена от отборочных игр.-0-