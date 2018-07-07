Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла Россию в отборе на ОИ

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве обыграла Россию со счетом 5:2 в первом отборочном турнире на Олимпийские игры в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч между двумя сборными состоялся во французском Ваттиньи в ходе Открытой хоккейной лиги. Белорусские хоккеистки, занимающие 20-е место в мировом рейтинге, считались фаворитами поединка. Уже на первой минуте Елена Сажина открыла счет. Белоруски продолжали доминировать в нападении и к 35-й минуте вели - 4:0. В оставшееся до финального свистка время россиянки сумели сократить отставание, но более слаженные действия подопечных голландского специалиста Хермана Круиса помогли им одержать вторую победу на турнире. Авторами голов у белорусок в прошедшем матче стали Елена Сажина (1,35 минуты), Наталья Штин (26), Юлия Курганская (27) и Светлана Богушевич (56).

В первом туре сборная Беларуси была сильнее Франции 4:0, а завершит турнир в Ваттиньи наша команда 8 июля матчем с Австрией.-0-