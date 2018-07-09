Женская сборная Беларуси по хоккею на траве победила в первом этапе отбора к ОИ

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве победила в первом этапе отборочного турнира к летним Олимпийским играм в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во французском Ваттиньи, где состоялись матчи "Открытой хоккейной серии", подопечные голландского специалиста Хермана Круиса в третьем туре уверенно переиграли команду Австрии - 6:0. Авторами голов стали Юлия Михейчик (9 минута), Рита Батура (30), Елена Сажина (37), Марина Никитина (42), Виктория Сидорова (55) и Светлана Богушевич (60).

Ранее белоруски были сильнее Франции - 4:0 и России - 5:2. Тем самым белорусская команда подтвердила статус фаворита турнира, заняв первое место. В следующий раунд отбора также прошли сборные России и Франции.

Как пояснили в Белорусской федерации хоккея на траве, решающим шагом к завоеванию путевки на Олимпийские игры-2020 станет финальный турнир "Открытой хоккейной серии", который пройдет в мае-июне 2019 года.-0-