Женская сборная Беларуси по индор-хоккею вышла в полуфинал ЧЕ в Праге

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по индор-хоккею вышла в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Праге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На предварительной стадии турнира подопечные голландского специалиста Хермана Круиса выступали в группе А. Белоруски одержали две победы над Швейцарией - 6:1 (Богушевич - 4, Батура - 18, Сыроежко - 25, Михейчик - 27,32, Мигунова - 40), Польшей - 5:2 (Михейчик - 10, Силицкая - 19, Никитина - 27, Сыроежко - 37, Попкова - 40) и потерпели поражение от Нидерландов со счетом 2:7 (Попкова - 24, Михейчик - 40).

По итогам матча в группе белорусские хоккеистки заняли второе место и вышли в полуфинал чемпионата Европы. Сегодня в 20.50 белоруски встретятся с первой командой группы В. Лидером в этом квартете стала команда Германии.

Полуфинальные пары, матчи которых состоятся сегодня вечером, выглядят следующим образом: Германия - Беларусь, Чехия - Нидерланды.

На чемпионате Европы 2016 года по индор-хоккею в минском Дворце спорта белоруски заняли третье место. В мировом рейтинге женская сборная Беларуси по индор-хоккею располагается на пятом месте.-0-