Женская сборная Беларуси по индор-хоккею занимает третье место в рейтинге FIH

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по индор-хоккею занимает третье место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации этого вида спорта.

Белорусская команда после бронзовых наград на Кубке мира в Берлине переместилась с пятого места на две позиции, у нее в рейтинге 1 850 очков. Лидирует действующий обладатель Кубка мира и чемпион Европы в индор-хоккее сборная Германии - 2 350 баллов. Второе место занимает команда Нидерландов - 2 250 баллов.

Как отметили в БФХТ, при составлении рейтинга учитываются результаты участия команд в мировых и континентальных первенствах с 2011 года. Всего в мировой рейтинг женских команд по индор-хоккею входит 40 стран.-0-