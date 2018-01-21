Женская сборная Беларуси по индор-хоккею заняла третье место на ЧЕ в Праге

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по индор-хоккею заняла третье место на чемпионате Европы в Праге, обыграв в матче за бронзовые награды Чехию - 5:3, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда под руководством голландского специалиста Хермана Круиса заняла второе место в предварительной группе турнира и вышла в полуфинал. На этой стадии белоруски встретились с Германией и уступили со счетом 4:5.
В матче за третье место чешские хоккеистки открыли счет после розыгрыша стандартного положения. Однако опытные игроки белорусской сборной быстро перехватили инициативу. Точные броски на счету Марины Никитиной, Анастасии Сыроежко, а Рита Батура сделала голевой хет-трик в победной игре.
Чемпионом Европы стала команда Германии, которая встретилась в финале с Нидерландами. Основное время матча завершилось вничью - 1:1, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались немки - 2:1.
Сборная Беларуси по индор-хоккею второй раз подряд стала бронзовым призером континентального форума. Впервые хоккеистки завоевали бронзовые награды в 2016 году на домашнем турнире в Минске.-0-
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