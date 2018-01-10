Женская сборная Беларуси по индорхоккею проведет подготовку к ЧЕ и Кубку мира в Нидерландах

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по индорхоккею проведет подготовку к чемпионату Европы в сильнейшем дивизионе и Кубку мира в голландской Бреде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда уже прибыла к месту тренировок, где пробудет до 16 января. В ходе подготовки запланированы товарищеские игры со сборными Нидерландов (11 января в 12:00 и 16:00) и Бельгии (14 января в 16:00 и 15 января в 18:00 - время белорусское).

Главным тренером Херманом Круисом были вызваны следующие игроки: Марина Навицкая (вратарь), Кристина Мицкевич, Рита Батура, Марина Никитина, Юлия Михейчик, Крестина Попкова, Анастасия Сыроежко (МОК "Виктория"); Вероника Миконович (вратарь), Светлана Богушевич, Мария Галиновская, Надежда Силицкая, Юлия Курганская (ГХК "Ритм"); Дарья Белоусова, Карина Мигунова (ХК "Минск").

16 января команда отправится в Прагу, где 18 января запланирована игра против хозяев турнира, а с 19 по 21 января сыграет в чемпионате Европы. Наши девушки определены в группу А вместе со сборными Нидерландов, Польши и Швейцарии. В группе В сыграют Чехия, Германия, Россия и Украина.

С 7 февраля белоруски стартуют в Кубке мира, который пройдет в Берлине. Первым соперником команды Хермана Круиса станет сборная США.

Женская сборная Беларуси по индорхоккею является бронзовым призером чемпионата Европы 2016 года в Минске и занимает в мировом рейтинге пятое место.-0-