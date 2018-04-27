Женская сборная Беларуси по волейболу (U-19) успешно стартовала в квалификации к ЧЕ

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу (U-19) успешно стартовала в отборочном раунде чемпионата Европы, обыграв на выезде команду Румынии 3:2 (17:25, 25:20, 19:25, 25:15, 15:10), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Квалификация к континентальному форуму в группе F проходит в румынском Плоешти. Хозяева площадки лидировали после первой партии, но нападение белорусок, которое составляют доигровщики Вера Костючик и Анна Гришкевич, выглядело гораздо убедительнее, особенно в четвертом и пятом сетах. Анна Гришкевич из "Минчанки" стала наиболее результативным игроком встречи - 25 очков.

В квартете F подопечных главного тренера Натальи Мелянюк ожидают матчи с Францией и Бельгией. Победитель группы получит путевку в финальную часть чемпионата Европы, который с 1 по 9 сентября пройдет в Албании. Команда, которая займет второе место, выступит в третьем раунде отбора.

В украинских Черкассах своей первый матч в квалификации молодежного чемпионата Европы проведет сегодня мужская сборная Беларуси до 20 лет. Команда под руководством Олега Микановича будет противостоять соперникам из Польши. Лидером сборной выступит нападающий Владислав Давыскиба.

В группе Н белорусы сыграют с волейболистами Хорватии (28 апреля) и Украины (29 апреля). Команда, занявшая первое место, получит право выступить в финальной стадии континентального первенства, которое с 14 по 22 июля примут Нидерланды и Бельгия.-0-