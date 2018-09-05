Женская сборная Беларуси по волейболу (U-19) уступила Польше на ЧЕ в Албании

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу (U-19) уступила Польше со счетом 0:3 (23:25, 15:25, 19:25) на чемпионате Европы, который проходит в Албании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из ключевых матчей на континентальном форуме для белорусской команды сложился неудачно. Соперницы неплохо разобрали тактику нашей команды и блоком постарались закрыть основные направления атаки Анны Гришкевич и Веры Костючик. Не сработали игроки и третьей зоны в команде Натальи Мелянюк. В итоге самой результативной в белорусской команде стала Алина Егорова - 11 очков, у Анны Гришкевич - 10 баллов. В матче с Польшей белорусская "молодежка" не смогла поставить ни одного результативного блока, в то время как польки в этом компоненте имеют 10 очков.

Поражение в трех партиях усложнило задачу команды под руководством Натальи Мелянюк занять второе место и выйти в полуфинал чемпионата Европы, куда отберутся две лучшие сборные из группы I.

Турнирное положение: Италия - 9 очков (3 матча), Польша - 9 (4), Нидерланды - 6 (3), Беларусь - 6 (4), Болгария - 0 (3), Албания - 0 (3). В заключительном туре групповой стадии 6 сентября сыграют Болгария - Беларусь (16.00), Италия - Албания (18.30), Польша - Нидерланды (21.00).

В группе II участие в полуфинале обеспечила себе молодежная сборная России, на вторую путевку претендуют Сербия, Германия и Турция.

На прошлом континентальном форуме в 2016 году белоруски заняли 11-е место, выступая командой на два года младше остальных участников. В юниорском возрасте (до 17 лет) этот состав сборной Беларуси является бронзовым призером чемпионата Европы-2017, серебряным призером Европейского юношеского фестиваля в Дьере и участником чемпионата мира в Аргентине, где команда заняла девятое место.-0-