29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женский белорусский волейбольный клуб примет участие в чемпионате России. Такая договоренность достигнута на встрече в Санкт-Петербурге руководства белорусской и российской федераций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Стороны условились о взаимодействии в развитии волейбола и заключили договор о дружбе и сотрудничестве. Переговоры прошли при участии председателя Наблюдательного совета БФВ Владимира Ващенко и председателя Наблюдательного совета ВФВ Николая Патрушева.
По мнению экспертов, включение белорусской женской команды в российский чемпионат позволит молодым игрокам получить необходимую игровую практику на высоком уровне, которой на данный момент недостаточно.
Планируется уже со следующего сезона пригласить белорусский клуб, который будет сформирован для участия в чемпионате России на базе "Минчанки".
Ранее в российской суперлиге принимали участие две мужские белорусские команды: минский "Строитель" и солигорский "Шахтер".-0-
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