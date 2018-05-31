Зинедин Зидан покинул пост главного тренера "Реала"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известный футболист Зинедин Зидан, с 2016 года занимавший пост главного тренера испанского "Реала", заявил об уходе из футбольного клуба. Об этом сообщают информагентства.

Во время пресс-конференции в Мадриде Зидан отметил, что команде нужен другой тренер, который принесет с собой новый подход и отыщет новую методику работы с игроками. 45-летний спортсмен подчеркнул, что "Реал" навсегда останется в его сердце.

Зинедин Зидан - французский футболист и тренер. С 1994 по 2006 год выступал за сборную Франции, трижды признавался лучшим игроком мира (в 1998, 2000 и 2003 годах). Зидан завершил карьеру футболиста после чемпионата мира 2006 года, а в 2009 году стал помощником президента "Реала" Флорентино Переса. Три года спустя он решил полностью посвятить себя тренерской работе.

В 2014 году Зидан возглавил молодежную команду "Реала", а в 2016 году стал главным тренером основного клуба. Под руководством Зидана "Реал" три раза подряд выиграл Лигу чемпионов, в результате чего француз стал одним из самых титулованных тренеров в истории турнира.

Мадридский "Реал" третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов Для "Реала" это третий подряд и 13-й в истории главный трофей европейского клубного футбола.

Помимо этого, королевский клуб под руководством Зидана выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два Суперкубка УЕФА и дважды побеждал на чемпионате мира среди клубов. В общей сложности мадридский клуб за это время завоевал с Зинедином Зиданом 9 трофеев. Ровно столько же выиграли предыдущие шесть наставников "Реала" за 8 лет.-0-