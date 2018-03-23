Златан Ибрагимович будет играть в США

Шведский футболист Златан Ибрагимович будет играть в американском клубе "Лос-Анджелес Гэлакси". Ему присвоили номер 9, сообщают информагентства.
Сроки заключения контракта пока не разглашаются, однако известно, что клуб вел переговоры с футболистом с 2016 года. Предполагается, что Ибрагимович заключил контракт с калифорнийским клубом на два года на общую сумму 3 млн долларов.
Напомним, до недавнего времени шведская звезда выступала за "Манчестер Юнайтед". С лета 2016 года он провел в составе "красных дьяволов" 53 матча и забил 29 голов. Футболист является чемпионом четырех стран: Нидерландов, Италии, Испании и Франции.
36-летний нападающий дебютирует за LA Galaxy 31 марта.
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