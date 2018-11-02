Зрелищные мотогонки по бездорожью состоятся 3-4 ноября в Силичах

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зрелищные гонки по бездорожью состоятся 3-4 ноября в Республиканском горнолыжном центре "Силичи", где пройдет четвертый этап чемпионата Беларуси по эндуро Four Seasons 2018, сообщили БЕЛТА в администрации центра.

"Силичи расположены в уникальном для Беларуси месте: перепады рельефа здесь достигают 30 м. Все это станет гоночной трассой и серьезным испытанием для спортсменов. От динамики захватывает дух, скучно не будет!" - обещают организаторы гонок.

Специально для проведения этих соревнований в горнолыжном центре построили эндуро-парк с трассами, насыщенными разнообразными препятствиями. Камни, корни, подъемы, спуски, броды и другие сложности, которые придется преодолевать участникам, обеспечат зрелищность и экстремальность гонок.

В первый день соревнований состоятся двухчасовые заезды в классах В1 и В2, в которых участвуют спортсмены на менее мощных мотоциклах, и в классе юниоров - для детей от 10 лет. Важнейшая и самая зрелищная часть гонки - заезды профессионалов и любителей мотоспорта (классы Pro и В3) в эндуро-парке 3 и 4 ноября, в которых примут участие белорусские и российские звезды мотоспорта.

Открытие соревнований состоится 3 ноября в 10.30, первые заезды (J, B1, B2, ADV) - в 11.00, пролог классов B3, PRO - в 15.30. Вход для зрителей - свободный.

Эндуро - дисциплина мото- и велоспорта, агрессивный стиль езды по бездорожью и специализированным спортивным трассам с различными препятствиями. Для этой дисциплины используют соответствующую спортивную мотоциклетную и велосипедную технику.

Организатор чемпионата - Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта. Информационный партнер - Белорусское телеграфное агентство.-0-