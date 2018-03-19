Звезда профессионального бокса Флойд Мэйвезер, возможно, станет бойцом UFC

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший намерен стать бойцом смешанных единоборств MMA. Спортсмен подал запрос на получение соответствующей лицензии, сообщают информагентства.

Мэйвезер признался, что уже начал подготовку к боям UFC. Ожидается, что предварительные тренировки займут более полугода.

Флойд Мэйвезер - многократный чемпион мира по боксу в различных весовых категориях, бронзовый призер Олимпийских игр в 1996 году. В 2005-2007, а также 2013-2015 годах он был признан лучшим боксером независимо от весовой категории по версии журнала Ring. Является самым высокооплачиваемым спортсменом в истории профессионального бокса.

В августе 2017 года состоялся "бой века" между Мэйвезером и чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором Макгрегором. В поединке по правилам бокса американец выиграл техническим нокаутом, одержав 50-ю победу в своей карьере.

До сих пор 41-летний Флойд Мэйвезер не потерпел ни одного поражения на ринге, оставшись непобежденным бойцом.-0-