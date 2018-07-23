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Звезды белорусского спорта выступили в соревнованиях по триатлону на Минском море

Спорт 23.07.2018 | 12:20
Фото из архива
Фото из архива

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 человек приняли в турнире по триатлону, который прошел на Минском море. Среди участников было немало известных белорусских атлетов из других видов спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лучшим из "непрофессионалов" оказался участник семи Олимпиад лыжник Сергей Долидович, занявший 8-е место в мужском личном зачете с результатом 1 час 10 мин. 47 сек. Сильнейшим оказался Александр Василевич, который прошел дистанцию (475 м - плавание, 22,5 км - велосипед, 5,25 км - бег) за 1 час 00 мин. 17 сек. Вторым финишировал Максим Гребенчук, третье место у Андрея Раковича. У женщин первой к финишу пришла Наталья Буркун с результатом 1 час 14 мин. 57 сек., второе место заняла Валентина Зеленкевич, третьей была Ольга Мармыль.

Лучшее время в эстафете показала команда Masters Grodno - 1 час 05 мин. 11 сек. Команда трехкратного олимпийского призера пловчихи Александры Герасимени, в составе которой были паралимпийцы Сергей Пунько и Василий Шаптебой, а также журналист Сергей Щурко, заняла третье место (результат - 1:10:11). У женщин в командной эстафете победила дружина олимпийской чемпионки по биатлону Надежды Скардино, в которой также выступали Оксана Виноградова и Анастасия Дашкевич. В смешанной эстафете команда яхтсменки Татьяны Дроздовской заняла третье место.

Организаторами соревнований выступили клуб триатлона "Тристайл" при поддержке Министерства спорта и туризма, Альфа-Банка и Миноблисполкома.-0-

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Теги
Минская область, соревнования
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