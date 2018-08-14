Звезды мировой художественной гимнастики примут участие в этапе Кубка мира в Минске

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезды мировой художественной гимнастики примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Минске с 17 по 19 августа. Об этом сообщила сегодня журналистам главный тренер национальной сборной Беларуси Ирина Лепарская, передает корреспондент БЕЛТА.

Предстоящий турнир станет важным этапом подготовки к чемпионату мира, который в сентябре пройдет в столице Болгарии Софии. "Многие ведущие гимнастки решили приехать в Минск еще раз опробовать свои программы перед мировым форумом, в их числе россиянки Дина и Арина Аверины, Линой Ашрам из Израиля, которые в сентябре будут претендовать на медали главного старта сезона. Наша команда на домашнем турнире в индивидуальных выступлениях также будет представлена ведущими спортсменками. Особые надежды связываем с выступлениями Екатерины Галкиной и Анастасии Салос", - отметила Ирина Лепарская.

Главный тренер рассказала корреспонденту БЕЛТА, как идет восстановление после травмы Алины Горносько, ранее зарекомендовавшей себя на этапах Кубка мира. "После операций в Германии и в Минске Алина уже неплохо себя чувствует, тренируется с нами, приняла участие в нескольких неофициальных стартах. Планируем, что к январю 2019 года она полностью восстановится. После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро у нас изменилась команда в групповых упражнениях. Практически вчерашние юниорки сейчас входят в основную команду. Девушки завоевали еще не так много медалей, как привыкли болельщики, но у нас одна из самых молодых команд, поэтому они продолжают работу, тренируются, а мне хочется пожелать им здоровья и психологической уверенности на самых крупных стартах", - отметила Ирина Лепарская.

Перед этапом Кубка мира в новом Дворце художественной гимнастики, который открылся в марте, проводился чемпионат Беларуси. 15 августа в спорткомплексе пройдут международные юниорские (U15) соревнования "Хрустальная роза". Турнир станет этапом подготовки к Юношеским Олимпийским играм в Буэнос-Айресе. "Дворец художественной гимнастики должны увидеть все ведущие представители мировой художественной гимнастики. Очень бы хотелось, чтобы и этот замечательный комплекс принимал как можно больше международных стартов", - подчеркнула главный тренер.

Председатель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель поблагодарила партнеров федерации, которые помогают каждый год устраивать настоящий спортивный праздник в Минске. Руководитель отметила также успехи в спортивной гимнастике: на чемпионате Европы в Глазго Святослав Драницкий завоевал золотую медаль в опорном прыжке. "Работа по возрождению спортивной гимнастики в Беларуси продолжается. В последние годы искали разные варианты: приглашали иностранных спортсменок, тренеров, однако никогда не забывали, что необходимо дома искать и гимнастов, и специалистов. Перед нами в ассоциации яркий пример художественной гимнастики. Во взаимодействии с Министерством спорта приняли решение сделать ставку на молодежь и в спортивной гимнастике, полностью поменялся тренерский состав в мужской команде. В итоге первые успехи уже есть. Это еще раз доказывает: можно построить спортивные дворцы, купить самое дорогое медицинское оборудование, однако все зависит от людей и команды, которая объединена единой целью и готова добиваться результатов", - сказала Елена Скрипель.

Этап Кубка мира БСБ-Банк по художественной гимнастике соберет в Минске более 200 гимнасток из 38 стран. Перед белорусскими зрителями выступят многократные чемпионки мира россиянки Дина и Арина Аверины, призеры чемпионата мира Невиана Владинова (Болгария), Линой Ашрам (Израиль), Кахо Минагава (Япония), двукратная олимпийская чемпионка в групповом упражнении россиянка Анастасия Близнюк.

Беларусь представят призер чемпионата мира и Европы, победительница этапов Кубка мира Екатерина Галкина, призер этапов Кубка мира Анастасия Салос, а также команда в групповых упражнениях: Анна Гайдукевич, Лолита Мацкевич, Диана Мисюченко, Анастасия Рыбакова, Анна Швайба. Этап Кубка мира БСБ-Банк вызвал интерес не только у белорусских средств массовой информации, освещать соревнования будут журналисты из Японии, России, Украины, Швейцарии и Германии.

В прошлом году на домашнем Кубка мира в Минске белорусские грации завоевали 10 медалей.-0-