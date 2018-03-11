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07:40 В мире
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Вчера 19:20 В мире
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Вчера 18:55 Спорт
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Биатлон. Расписание и результаты этапов Кубка мира-2017/2018 и Олимпийских Игр в Пхенчхане

Турнирные таблицы 11.03.2018 | 17:07
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Новости сюжета Кубок мира по биатлону-2017/2018
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1-й этап — Эстерсунд (Швеция)

(26 ноября — 3 декабря 2017 года)

26.11.2017 - 16:15 - Супермикст
1 Австрия 36:17.0
2 Германия +16.5
3 Казахстан +32.7
4 Франция +33.7
5 Швеция +34.3
6 Украина +34.9
7 Италия +43.3   
8 Россия +1:07.8
9 Норвегия +1:17.9   
10 Чехия +1:52.2
11 Беларусь +2:08.9...

26.11.2017 - 19:10 - Смешанная эстафета
1 Норвегия 1:11:31.7
2 Италия +5.3
3 Германия +6.4
4 Словакия +7.7
5 Швеция +34.5   
6 Россия +47.9
7 Франция +48.0
8 Финляндия +1:32.4
9 Швейцария +1:50.6   
10 Украина +2:14.2   
11 Беларусь +2:40.9...

29.11.2017 - 19:15 - Индивидуальная гонка, женщины
1 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+0+0 42:57.4
2 Сюнневе Сулемдал (Норвегия) 0+0+0+0 +2.9
3 Юлия Джима (Украина) 0+0+0+0 +12.0
4 Валя Семеренко (Украина) 0+0+0+0 +30.1
5 Паулина Фиалкова (Словакия) 0+0+0+1 +32.2
6 Мона Брорссон (Швеция) 0+0+0+0 +49.6
7 Ева Пускарчикова (Чехия) 0+0+0+0 +1:08.6
8 Жюстин Бреза (Франция) 1+0+1+0 +1:10.0
9 Джулия Рэнсом (Канада) 0+0+0+0 +1:18.4
10 Марте Олсбю (Норвегия) 0+0+1+1 +1:21.7...
14 Дарья Домрачева (Беларусь) 1+1+0+1 +1:47.8...
36 Дарья Юркевич (Беларусь) 0+0+0+0 +3:21.1...
38 Ирина Кривко (Беларусь) 1+1+1+0 +3:25.3...
94 Надежда Писарева (Беларусь) 1+1+0+4 +9:16.2...

30.11.2017 - 19:15 - Индивидуальная гонка, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0+0+0 53:24.5
2 Кантен Фийон Майе (Франция) 0+0+0+0 +2:01.0
3 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+2 +2:14.3
4 Джулиан Эберхард (Австрия) 0+0+0+1 +2:17.5
5 Антон Бабиков (Россия) 0+0+0+0 +2:20.7
6 Лукас Хофер (Италия) 1+1+0+0 +2:30.1
7 Беньямин Вегер (Швейцария) 0+0+0+0 +2:34.1
8 Андрей Расторгуев (Латвия) 0+1+1+0 +2:35.5
9 Александр Логинов (Россия) 0+1+0+0 +2:38.1
10 Клемен Бауэр (Словения) 0+0+0+1 +2:42.2...
74 Сергей Бочарников (Беларусь) 2+0+2+2 +8:31.8...
76 Роман Елётнов (Беларусь) 2+3+1+1 +8:45.3...
98 Владимир Чепелин (Беларусь) 2+2+2+2 +11:08.3...
102 Максим Воробей (Беларусь) 1+1+1+3 +11:44.8...

01.12.2017 - 19:45 - Спринт, женщины1 Дениз Херрман (Германия) 0+1 19:54.8
2 Жюстин Бреза (Франция) 0+0 +15.2
3 Юлия Джима (Украина) 0+0 +19.6
4 Сюннёве Сулемдал (Норвегия) 0+0 +24.3
5 Лиза Виттоцци (Италия) 0+0 +24.5
6 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+1 +26.0
7 Марте Олсбю (Норвегия) 0+0 +26.5
8 Вероника Виткова (Чехия) 0+0 +35.9
9 Доротея Вирер (Италия) 1+0 +38.4
10 Франциска Хильдебранд (Германия) 0+0 +40.6... 12 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0 +45.6...
33 Надежда Писарева (Беларусь) 0+0 +1:21.6...
53 Ирина Кривко (Беларусь) 1+1 +1:59.6...
59 Дарья Юркевич (Беларусь) 1+0 +2:10.3...
Дарья Домрачева (Беларусь) 1+3 не финишировала
02.12.2017 - 16:45 - Спринт, мужчины
1 Тарьей Бё (Норвегия) 0+1 22:40.6
2 Мартен Фуркад (Франция) 1+0 +0.7
3 Эрик Лессер (Германия) 0+1 +3.7
4 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+1 +13.3
5 Симон Шемпп (Германия) 0+1 +15.0
6 Марио Долдер (Швейцария) 0+0 +16.0
7 Фредрик Линдстрем (Швеция) 0+0 +16.7
8 Андрей Расторгуев (Латвия) 0+1 +22.6
9 Йоханнес Кюн (Германия) 0+1 +23.4
10 Яков Фак (Словения) 1+0 +34.3...
33 Роман Елётнов (Беларусь) 0+2 +1:09.0...
60 Максим Воробей (Беларусь) 1+1 +1:47.2...
70 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+2 +2:07.4...
84 Владимир Чепелин (Беларусь) 1+3 +2:31.7...

03.12.2017 - 15:15 - Гонка преследования, женщины
1 Дениз Херрман (Германия) 0+0+2+0 30:02.7
2 Жюстин Бреза (Франция) 0+0+0+0 +25.8
3 Марте Олсбю (Норвегия) 0+1+0+1 +48.0
4 Лиза Виттоцци (Италия) 0+1+0+0 +1:09.1
5 Марен Хаммершмидт (Германия) 0+1+0+1 +1:16.8
6 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+0+0 +1:19.6
7 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+2+1+1 +1:28.9
8 Ванесса Хинц (Германия) 1+0+0+0 +1:29.1
9 Елена Пидгрушная (Украина) 1+0+0+0 +1:40.0
10 Галина Вишневская (Казахстан) 0+0+0+1 +1:41.8...
22 Ирина Кривко (Беларусь) 0+1+0+0 +2:40.9...
47 Дарья Юркевич (Беларусь) 0+0+0+1 +4:17.6
48 Надежда Писарева (Беларусь) 0+1+0+2 +4:26.6...

03.12 - 17:15 - Гонка преследования, мужчины
1 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+0+0 30:12.2
2 Яков Фак (Словения) 1+0+0+1 +40.8
3 Кантен Фийон Майе (Франция) 1+0+0+1 +42.1
4 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+1+2+0 +49.7
5 Фредрик Линдстрем (Швеция) 0+1+2+0 +50.2
6 Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) 1+0+0+0 +58.2
7 Джулиан Эберхард (Австрия) 0+0+3+0 +1:03.2
8 Антон Шипулин (Россия) 0+0+1+1 +1:03.9
9 Симон Фуркад (Франция) 0+0+0+1 +1:05.1
10 Эрик Лессер (Германия) 4+0+1+1 +1:07.1...
46 Максим Воробей (Беларусь) 0+1+1+2 +3:27.4...
53 Роман Елётнов (Беларусь) 2+2+2+3 +4:34.4...

2-й этап — Хохфильцен (Австрия)

(8 декабря — 10 декабря 2017 года)

08.12.2017 - 13:30 - Спринт, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0 24:18.4
2 Мартен Фуркад (Франция) 0+0 +12.1
3 Яков Фак (Словения) 0+0 +35.4
4 Симон Шемпп (Германия) 0+1 +46.6
5 Хенрик Лабелунд (Норвегия) 0+0 +52.0
6 Арнд Пайффер (Германия) 0+0 +56.0
7 Беньямин Вегер (Швейцария) 1+0 +1:00.6
8 Эрик Лессер (Германия) 1+0 +1:01.0
9 Антон Шипулин (Россия) 1+0 +1:06.1
9 Филипп Наврат (Германия) 0+0 +1:06.1...
61 Виктор Кривко (Беларусь) 0+1 +2:44.0...
66 Роман Елётнов (Беларусь) 2+2 +2:50.0...
78 Максим Воробей (Беларусь) 1+1 +3:04.1...
92 Александр Дорожко (Беларусь) 0+4 +3:34.5...

08.12.2017 - 16:15 - Спринт, женщины
1 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+0 22:40.2
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1+0 +22.1
3 Доротея Вирер (Италия) 1+0 +30.6
4 Вита Семеренко (Украина) 0+0 +35.2
5 Ингрид Тандервольд (Норвегия) 0+0 +47.5
6 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+1 +49.5
7 Анаис Бескон (Франция) 0+1 +53.0
8 Франциска Хильдебранд (Германия) 1+0 56.0
9 Светлана Миронова (Россия) 0+1 +57.3
10 Селья Эмонье (Франция) 0+2 +58.7...
26 Надежда Скардино (Беларусь) 0+2 +1:38.6...
35 Ирина Кривко (Беларусь) 0+2 +1:56.1...
83 Дарья Юркевич (Беларусь) 2+0 +3:22.7...
87 Надежда Писарева (Беларусь) 2+2 +3:44.3...

09.12.2017 - 14:15 - Гонка преследования, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 2+0+1+0 36:41.1
2 Яков Фак (Словения) 0+0+1+0 +58.8
3 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+1+3 +1:10.0
4 Симон Шемпп (Германия) 3+1+0+0 +1:10.5
5 Тарьей Бё (Норвегия) 1+0+1+0 +1:11.9
6 Максим Цветков (Россия) 1+0+0+0 +1:12.3
7 Лукас Хофер (Италия) 1+0+1+1 +1:30.2
8 Хенрик Лабелунд (Норвегия) 0+0+3+1 +1:35.1
9 Антон Шипулин (Россия) 1+0+1+0 +1:38.6
10 Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) 2+0+0+1 +1:42.2...

09.12.2017 - 16:45 - Гонка преследования, женщины
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1+0+0+0 34:31.2
2 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+0+0+1 +10.2
3 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+0+1+0 +11.8
4 Доротея Вирер (Италия) 1+0+0+1 +51.6
5 Марте Олсбю (Норвегия) 1+0+0+0 +58.2
6 Юлия Джима (Украина) 0+0+0+1 +1:08.0
7 Татьяна Акимова (Россия) 0+0+0+1 +1:13.4
8 Сюннёве Сулемдал (Норвегия) 1+0+0+1 +1:16.6
9 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0+0+0 +1:19.4
10 Лаура Далмайер (Германия) 1+0+0+0 +1:32.4...
19 Надежда Скардино (Беларусь) 1+0+0+1 +2:04.1...

10.12.2017 - 13:30 - Эстафета, мужчины
1 Норвегия 1:21:21.8
2 Германия +1:54.9
3 Франция +2:34.0
4 Швеция +2:54.8
5 Италия +3:19.1
6 Украина +3:24.0
7 Швейцария +3:30.5
8 Россия +3:35.8
9 США +3:38.3
10 Латвия +5:30.5...
26 Беларусь не финишировала

10.12.2017 - 16:10 - Эстафета, женщины
1 Германия 1:14:36.4
2 Украина +44.9
3 Франция +1:04.5
4 Россия +1:09.0
5 Швейцария +1:25.7
6 Чехия +1:34.1
7 Беларусь +1:42.2
8 Швеция +1:42.6
9 Канада +2:31.6
10 Япония +4:00.8...

3-й этап — Анси (Франция)

(14 декабря — 17 декабря 2017 года)

14.12.2017 - 16:15 - Спринт, женщины
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0+0 20:59.6
2 Лаура Далмайер (Германия) 0+0 +33.9
3 Вита Семеренко (Украина) 0+0 +41.4
4 Лиза Виттоцци (Италия) 0+0 +50.0
5 Дениз Херрман (Германия) 0+1 +50.6
6 Селина Гаспарин (Швейцария) 1+0 +53.4
7 Валя Семеренко (Украина) 0+0 +1:06.8
8 Жюстин Бреза (Франция) 1+0 +1:13.0
9 Марен Хаммершмидт (Германия) 0+1 +1:15.1
10 Сьюзан Данкли (США) 0+0 +1:16.8...
13 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0 +1:26.0...
33 Динара Алимбекова (Беларусь) 0+0 +2:04.4...
36 Надежда Писарева (Беларусь) 0+1 +2:12.3...
Надежда Скардино (Беларусь) не стартовала

15.12.2017 - 16:15 - Спринт, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0 22:16.9
2 Мартен Фуркад (Франция) 0+0 +21.1
3 Антонин Гигонна (Франция) 0+0 +34.7
4 Симон Шемпп (Германия) 0+0 +41.8
5 Симон Дестьё (Франция) 0+0 +45.7
6 Антон Шипулин (Россия) 1+0 +54.9
7 Фредрик Гьессбакк (Норвегия) 0+0 +58.4
8 Тимофей Лапшин (Республика Корея) 0+0 +1:05.1
9 Доминик Виндиш (Италия) 0+0 +1:07.6
10 Тим Бурк (США) 0+0 +1:08.2...
71 Дмитрий Абашев (Беларусь) 1+2 +2:44.5...
90 Антон Смольский (Беларусь) 2+2 +3:30.4...
95 Роман Елётнов (Беларусь) 1+3 +3:49.6...

16.12.2017 - 13:45 - Гонка преследования, женщины
1 Лаура Далмайер (Германия) 0+0+0+1 30:09.9
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 3+0+0+1 +14.0
3 Лиза Виттоцци (Италия) 1+0+0+0 +31.8
4 Селина Гаспарин (Швейцария) 0+1+1+0 +52.8
5 Дениз Херрман (Германия) 0+0+1+1 +55.2
6 Сьюзан Данкли (США) 1+0+1+0 +1:12.1
7 Жюстин Бреза (Франция) 1+1+1+0 +1:23.6
8 Вита Семеренко (Украина) 0+0+0+3 +1:24.0
9 Валя Семеренко (Украина) 0+1+0+0 +1:24.9
10 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+1+2+0 +1:25.8...
19 Ирина Кривко (Беларусь) 1+1+0+1 +2:10.2...
49 Динара Алимбекова (Беларусь) 1+1+0+0 +3:58.4...
56 Надежда Писарева (Беларусь) 1+1+2+1 +5:26.2...
16.12.2017 - 16:45 - Гонка преследования, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0+0+0 32:52.7
2 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+1+1 +1:01.4
3 Антон Шипулин (Россия) 0+0+0+1 +1:10.5
4 Александр Логинов (Россия) 0+1+0+0 +1:10.7
5 Симон Шемпп (Германия) 0+0+2+0 +1:32.3
6 Симон Дестьё (Франция) 1+0+0+1 +1:41.9
7 Лукас Хофер (Италия) 0+0+0+1 +1:47.9
8 Бенедикт Долль (Германия) 1+0+0+1 +1:48.2
9 Симон Эдер (Австрия) 0+0+1+0 +1:56.9
10 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 0+0+1+1 +2:05.2...
17.12.2017 - 13:45 - Масс-старт, женщины
1 Жюстин Бреза (Франция) 0+0+1+0 37:19.4
2 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0+0+0 +11.2
3 Лаура Далмайер (Германия) 0+1+0+1 +19.9
4 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2+0+1+1 +25.5
5 Ванесса Хинц (Германия) 0+0+1+0 +28.4
6 Анаис Шевалье (Франция) 0+0+0+1 +30.1
7 Юлия Джима (Украина) 0+1+0+0 +30.7
8 Екатерина Юрлова (Россия) 1+0+0+1 +34.8
9 Доротея Вирер (Италия) 0+0+1+1 +35.9
10 Франциска Хильдебранд (Германия) 1+0+0+0 +36.2...

17.12.2017 - 16:30 - Масс-старт, мужчины
1 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+0 36:30.3
2 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 2+0+0+0 +3.9
3 Эрик Лессер (Германия) 0+0+0+0 +6.2
4 Антон Шипулин (Россия) 0+0+0+0 +25.1
5 Беньямин Вегер (Швейцария) 0+0+1+0 +25.8
6 Арнд Пайффер (Германия) 0+0+1+0 +40.5
7 Доминик Виндиш (Италия) 1+1+0+0 +52.0
8 Яков Фак (Словения) 1+0+0+0 +52.5
9 Александр Логинов (Россия) 1+0+0+2 +1:01.4
10 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 1+0+2+0 +1:10.4...

4-й этап — Оберхоф (Германия)

(4 января — 7 января 2018 года)

04.01.2018 - 14:30 - Спринт, женщины
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1+0 22:23.7
2 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+1 +35.4
3 Вероника Виткова (Чехия) 1+0 +40.1
4 Франциска Хильдебранд (Германия) 0+1 +47.0
5 Жюстин Бреза (Франция) 0+2 +53.4
6 Вероника Новаковска (Польша) 0+1 +1:07.6
7 Дарья Домрачева (Беларусь) 1+1 +1:07.9
8 Линн Перссон (Швеция) 0+0 +1:11.1
9 Джулия Рэнсом (Канада) 0+0 +1:13.6
10 Ева Пускарчикова (Чехия) 1+0 +1:16.5..
17 Ирина Кривко (Беларусь) 0+1 +1:26.3...
35 Надежда Скардино (Беларусь) 1+0 +1:54.0...
61 Надежда Писарева (Беларусь) 1+1 +2:46.0...
63 Динара Алимбекова (Беларусь) 1+1 +2:49.1...

05.01.2018 - 16:15 - Спринт, мужчины
1 Мартен Фуркад (Франция) 0+0 25:03.3
2 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+0 +8.1
3 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 2+0 +10.2
4 Тим Бурк (США) 0+0 +20.1
5 Тарьей Бё (Норвегия) 0+1 +26.9
6 Лукас Хофер (Италия) 1+0 +46.7
7 Яков Фак (Словения) 0+0 +47.9
8 Беньямин Вегер (Швейцария) 1+0 +48.9
9 Михал Крчмар (Чехия) 0+1 +54.3
10 Дмитрий Пидручный (Украина) 1+0 +56.3...
18 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+0 +1:25.5...
49 Дмитрий Абашев (Беларусь) 1+0 +2:10.8...
56 Роман Елётнов (Беларусь) 1+2 +2:26.2...
63 Владимир Чепелин (Беларусь) 2+1 +2:38.3...

06.01.2018 - 14:15 - Гонка преследования, женщины
1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0+1+1+0 30:49.5
2 Доротея Вирер (Италия) 0+0+0+0 +1:04.4
3 Вита Семеренко (Украина) 0+0+0+0 +1:10.2
4 Вероника Новаковска (Польша) 0+0+0+0 +1:17.1
5 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+0+1+1 +1:23.4
6 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+0+1+1 +1:28.8
7 Лаура Далмайер (Германия) 0+0+0+1 +1:29.1
8 Анна Фролина (Республика Корея) 2+0+0+0 +1:36.0
9 Жюстин Бреза (Франция) 1+1+0+1 +1:37.0
10 Анаис Бескон (Франция) 1+0+0+0 +1:37.1...
20 Ирина Кривко (Беларусь) 1+0+0+1 +2:30.3...
22 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+1+0 +2:43.9...

06.01.2018 - 17:00 - Гонка преследования, мужчины
1 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+0+0 32:23.6
2 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 1+1+1+0 +6.3
3 Тарьей Бё (Норвегия) 0+0+0+0 +30.9
4 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+0+0+1 +1:04.7
5 Дмитрий Пидручный (Украина) 0+1+0+0 +1:16.2
6 Лукас Хофер (Италия) 1+0+0+1 +1:21.6
7 Беньямин Вегер (Швейцария) 0+2+0+0 +1:21.8
8 Михал Крчмар (Чехия) 0+1+0+0 +1:21.9
9 Бенедикт Долль (Германия) 0+0+0+1 +1:25.9
10 Арнд Пайффер (Германия) 0+0+0+2 +1:28.5...
17 Сергей Бочарников (Беларусь) 0+0+1+0 +1:50.9...
49 Дмитрий Абашев (Беларусь) 0+0+0+1 +4:40.2...
53 Роман Елётнов (Беларусь) 0+2+2+1 +5:22.7...

07.01.2018 - 13:30 - Эстафета, женщины
1 Франция 1:12:42.4
2 Германия +32.4
3 Швеция +48.2
4 Россия +1:04.7
5 Украина +1:15.8
6 Италия +2:06.9
7 Финляндия +2:34.7
8 Польша +2:52.6
9 Чехия +3:04.8
10 Норвегия +3:22.9...
15 Беларусь - не финишировала...

07.01.2018 - 16:30 - Эстафета, мужчины
1 Швеция 1:19:44.1
2 Италия +1:10.8
3 Норвегия +2:04.6
4 Россия +2:32.1
5 Франция +2:41.3
6 Германия +3:40.0
7 Швейцария +4:13.8
8 Болгария +6:03.1
9 Австрия +6:10.2
10 Канада +6:23.1...
24 Беларусь - не финишировала

5-й этап — Рупольдинг (Германия)

(10 января — 14 января 2018 года)

10.01.2018 - 16:20 - Индив. гонка, мужчины
1 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+1 44:27.9
2 Ондржей Моравец (Чехия) 0+0+0+0 +1:01.0
3 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0+0+1 +1:06.3
4 Роман Реес (Германия) 0+0+0+0 1:19.1
5 Михал Крчмар (Чехия) 0+0+0+0 +1:36.6
6 Доминик Ландертингер (Австрия) 0+0+0+1 +2:21.9
7 Симон Эдер (Австрия) 0+0+1+0 +2:23.8
8 Михал Шлезингр (Чехия) 0+1+0+0 +2:26.5
9 Лукас Хофер (Италия) 0+1+0+1 +3:00.3
10 Красимир Анев (Болгария) 0+0+0+1 +3:02.3...
23 Сергей Бочарников (Беларусь) 0+1+0+0 +3:45.0...
76 Дмитрий Абашев (Беларусь) 0+2+0+1 +6:22.2...
85 Антон Смольский (Беларусь) 1+0+2+1 +7.17.0...
87 Роман Елётнов (Беларусь) 2+0+3+1 +7:33.8...

11.01.2018 - 16:20 - Индив. гонка, женщины
1 Доротея Вирер (Италия) 0+0+0+0 41:29.0
2 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+0+0+0 +12.7
3 Розана Кроуфорд (Канада) 0+0+0+0 +21.2
4 Юлия Джима (Украина) 0+0+0+0 +45.9
5 Валя Семеренко (Украина) 0+0+0+0 +52.6
6 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+1+1+0 +1:04.0
7 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+0+0 +1:04.8
8 Анаис Бескон (Франция) 0+1+0+0 +1:06.4
9 Анастасия Кузьмина (Словакия) 2+0+1+0 +1:32.3
10 Байба Бендика (Латвия) 0+0+0+1 +1:34.6
11 Ирина Кривко (Беларусь) 1+0+0+0 +1:38.0...
35 Динара Алимбекова (Беларусь) 0+0+1+0 +3:35.9...
73 Дарья Юркевич (Беларусь) 0+0+1+1 +5:52.4...

12.01.2018 - 16:30 - Эстафета, мужчины
1 Норвегия 1:13:11.1
2 Франция +24.9
3 Россия +53.4
4 Германия +1:26.5
5 Австрия +1:39.8
6 Швеция +1:50.6
7 Италия +1:58.5
8 Чехия +2:05.4
9 Болгария +2:27.6
10 Словения +2:46.4...
16 Беларусь +3:38.7...

13.01.2018 - 16:30 - Эстафета, женщины
1 Германия 1:08:47.0
2 Италия +2.9
3 Швеция +17.2
4 Норвегия +23.1
5 Польша +24.5
6 Чехия +1:04.0
7 Россия +1:20.8
8 Швейцария +1:37.1
9 Франция +1:47.5
10 Канада +1:56.7...
13 Беларусь +3:13.7...
14.01.2018 - 14:15 - Масс-старт, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0+0+1 37:11.2
2 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+2+0 +4.5
3 Антонин Гигонна (Франция) 0+0+0+0 +8.4
4 Кантен Фийон Майе (Франция) 0+0+1+0 +12.6
5 Тарьей Бё (Норвегия) 0+0+0+1 +14.2
6 Симон Шемпп (Германия) 0+0+0+1 +14.6
7 Арнд Пайффер (Германия) 1+0+0+0 +15.0
8 Михал Шлезингр (Чехия) 0+0+0+0 +15.3
9 Бенедикт Долль (Германия) 0+1+0+0 +15.3
10 Яков Фак (Словения) 0+0+0+0 +29.7...

14.01.2018 - 16:40 - Масс-старт, женщины
1 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+0+0+1 34:05.6
2 Лаура Далмайер (Германия) 1+0+0+1 +0.8
3 Вероника Виткова (Чехия) 1+0+1+0 +4.6
4 Розанна Кроуфорд (Канада) 0+0+0+0 +5.2
5 Дениз Херрман (Германия) 1+1+1+1 +16.7
6 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+0+1+2 +23.7
7 Лиза Виттоцци (Италия) 0+1+1+0 +25.8
8 Селина Гаспарин (Швейцария) 1+0+0+1 +31.7
9 Анаис Шевалье (Франция) 0+1+0+0 +42.8
10 Вита Семеренко (Украина) 1+1+0+0 +45.7...
14 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0+0+1 +53.9...
16 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+1+0 +1:06.7...

6-й этап — Антхольц-Антерсельва (Италия)

(18 января — 21 января 2018 года)

18.01.2018 - 16:15 - Спринт, женщины
1 Тирил Экхоф (Норвегия) 0+0 21:05.3
2 Лаура Далмайер (Германия) 0+0 +12.0
3 Вероника Виткова (Чехия) 0+0 +20.6
4 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+1 +23.0
5 Анаис Бескон (Франция) 0+0 +26.6
6 Екатерина Юрлова (Россия) 0+0 +39.4
7 Доротея Вирер (Италия) 0+1 +40.0
8 Элиза Гаспарин (Швейцария) 0+0 +52.6
9 Франциска Хильдебранд (Германия) 0+0 +54.2
10 Дениз Херрман (Германия) 1+1 +56.2...
28 Надежда Скардино (Беларусь) 0+1 +1:33.5...
36 Надежда Писарева (Беларусь) 0+1 +1:50.2...
43 Динара Алимбекова (Беларусь) 0+0 +1:56.2...
83 Ирина Кривко (Беларусь) 3+1 +3:13.7...

19.01.2018 - 16:15 - Спринт, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 1+0 23:19.3
2 Мартен Фуркад (Франция) 0+0 +12.8
3 Арнд Пайффер (Германия) 0+0 +42.2
4 Антон Шипулин (Россия) 0+1 +46.3
5 Эмильен Жаклин (Франция) 0+0 +53.7
6 Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) 0+0 +1:07.8
7 Джулиан Эберхард (Австрия) 0+2 +1:21.7
8 Антон Бабиков (Россия) 0+0 +1:27.8
9 Владимир Чепелин (Беларусь) 0+1 +1:32.3
10 Онджей Моравец (Чехия) 0+0 +1:35.4...
34 Роман Елётнов (Беларусь) 1+1 +2:12.9...
68 Дмитрий Абашев (Беларусь) 2+1 +3:02.6...
95 Максим Воробей (Беларусь) 3+2 +3:57.6...

20.01.2018 - 15:15 - Преследование, женщины
1 Лаура Далмайер (Германия) 1+0+0+0 29:45.0
2 Доротея Вирер (Италия) 1+0+1+0 +17.3
3 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+1+0+1 +20.2
4 Тирил Экхоф (Норвегия) 1+1+0+2 +1:09.9
5 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+0+2+0 +1:18.4
6 Галина Вишневская (Казахстан) 0+0+0+0 +1:20.1
7 Вероника Виткова (Чехия) 1+1+0+1 +1:27.5
8 Анаис Бескон (Франция) 0+0+2+1 +1:30.8
9 Лиза Виттоцци (Италия) 0+0+1+0 +1:32.9
10 Франциска Пройсс (Германия) 0+0+0+2 +1:35.8...
49 Надежда Писарева (Беларусь) 1+1+0+2 +4:57.7
50 Динара Алимбекова (Беларусь) 2+0+1+2 +5:07.0...
20.01.2018 - 17:00 - Преследование, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+0+0+0 31:14.4
2 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+0+0 +1:00.5
3 Антон Шипулин (Россия) 1+0+0+0 +1:18.4
4 Арнд Пайффер (Германия) 0+1+0+0 +1:47.5
5 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+0+0+0 +1:57.1
6 Эмильен Жаклин (Франция) 0+1+0+1 +2:00.8
7 Симон Эдер (Австрия) 0+0+0+1 +2:03.8
8 Симон Дестьё (Франция) 1+0+0+1 +2:22.9
9 Ларс Хельге Биркланд (Норвегия) 1+1+0+1 +2:25.7
10 Джулиан Эберхард (Австрия) 0+0+3+0 +2:26.7...
45 Владимир Чепелин (Беларусь) 2+1+2+1 +4:41.0...
50 Роман Елётнов (Беларусь) 1+0+3+3 +5:39.3...
21.01.2018 - 14:30 - Масс-старт, женщины
1 Дарья Домрачева (Беларусь) 1+0+0+0 40:23.9
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 1+1+0+1 +11.9
3 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+0+2+1 +16.2
4 Марте Олсбю (Норвегия) 1+0+0+1 +22.6
5 Лаура Далмайер (Германия) 0+1+0+1 +23.9
6 Марен Хаммершмидт (Германия) 0+0+1+0 +25.2
7 Доротея Вирер (Италия) 0+0+0+2 +29.4
8 Франциска Пройсс (Германия) 0+0+0+1 +32.3
9 Ванесса Хинц (Германия) 0+0+0+1 +47.8
10 Екатерина Юрлова (Россия) 0+0+1+1 +55.6...
12 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0+0+1 +1:07.1...

21.01.2018 - 16:45 - Масс-старт, мужчины
1 Мартен Фуркад (Франция) 0+1+0+1 40:18.6
2 Тарьей Бё (Норвегия) 1+0+0+1 +2.8
3 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 0+1+0+1 +5.1
4 Бенедикт Долль (Германия) 1+0+0+1 +16.0
5 Йоханнес Кюн (Германия) 1+0+1+0 +18.3
6 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 2+2+0+1 +29.2
7 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+0+2+1 +33.5
8 Доминик Виндиш (Италия) 0+1+1+2 +36.3
9 Антон Шипулин (Россия) 0+1+1+1 +41.8
10 Симон Дестьё (Франция) 0+2+0+1 +44.4...
30 Владимир Чепелин (Беларусь) 2+1+2+2 +4:12.2

Олимпийские Игры — Пхенчхан (Республика Корея)

(10 февраля — 23 февраля 2018 года)

10.02.2018 - 14:15 - Спринт, женщины1 Лаура Далмайер (Германия) 0+0 21:06.2  2 Марте Олсбю (Норвегия) 1+0 +24.2  3 Вероника Виткова (Чехия) 0+1 +25.8  4 Мари Дорэн Абер (Франция) 1+0 +33.1  5 Ванесса Хинц (Германия) 0+1 +40.3  6 Лиза Виттоцци (Италия) 0+1 +40.5  7 Ханна Оеберг (Швеция) 0+1 +40.8  8 Ирене Кадурич (Швейцария) 1+0 +45.5 9 Дарья Домрачева (Беларусь) 1+1 +46.210 Жюстин Бреза (Франция) 1+1 +47.9... 17 Ирина Кривко (Беларусь) 0+1 +1:11.2...36 Надежда Скардино (Беларусь) 2+1 +2:01.6...52 Надежда Писарева (Беларусь) 0+2 +2:22.9...
11.02.2018 - 14:15 - Спринт, мужчины
1 Арнд Пайффер (Германия) 0+0 23:38.8
2 Михал Крчмар (Чехия) 0+0 +4.4
3 Доминик Виндиш (Италия) 0+1 +7.7
4 Джулиан Эберхард (Австрия) 0+1 +8.4
5 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 0+2 +17.4
6 Бенедикт Долль (Германия) 0+1 +17.6
7 Симон Шемпп (Германия) 0+1 +21.4
8 Мартен Фуркад (Франция) 3+0 +22.1
9 Серафин Вистнер (Швейцария) 0+1 +23.5
10 Лукас Хофер (Италия) 1+1 +31.0...
34 Владимир Чепелин (Беларусь) 1+1 +1:26.0
35 Антон Смольский (Беларусь) 1+0 +1:27.1...
42 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+1 +1:42.1...
71 Роман Елётнов (Беларусь) 2+4 +2:33.8...

12.02.2018 - 13:10 - Гонка преследования, женщины
1 Лаура Далмайер (Германия) 0+1+0+0 30:35.3
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0+1+2+1 +29.4
3 Анаис Бескон (Франция) 0+0+1+0 +29.6
4 Марте Олсбю (Норвегия) 1+2+0+1 +1:07.3
5 Ханна Оеберг (Швеция) 1+2+0+0 +1:08.9
6 Дениз Херрман (Германия) 1+0+0+1 +1:19.4
7 Вероника Виткова (Чехия) 0+1+0+2 +1:37.3
8 Лена Хекки (Швейцария) 1+1+1+0 +1:41.5
9 Тирил Экхоф (Норвегия) 0+2+3+0 +1:47.8
10 Мона Брорссон (Швеция) 0+0+1+0 +1:54.5...
14 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+1+0 +2:07.4...
17 Ирина Кривко (Беларусь) 1+0+0+1 +2:18.7...
37 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+1+1+4 +3:51.5...
44 Надежда Писарева (Беларусь) 2+0+0+1 +4:35.0...

12.02.2018 - 15:00 - Гонка преследования, мужчины
1 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+0+0 32:51.7
2 Себастьян Самуэльссон (Швеция) 0+0+1+0 +12.0
3 Бенедикт Долль (Германия) 0+1+0+0 +15.1
4 Тарьей Бё (Норвегия) 0+0+1+2 +1:02.6
5 Симон Шемпп (Германия) 0+0+1+2 +1:02.7
6 Беньямин Вегер (Швейцария) 1+0+0+1 +1:03.1
7 Симон Дестьё (Франция) 1+0+1+1 +1:03.7
8 Арнд Пайффер (Германия) 0+0+1+2 +1:14.1
9 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 1+0+0+3 +1:26.3
10 Лукас Хофер (Италия) 1+1+1+0 +1:32.733...
33 Антон Смольский (Беларусь) 1+1+1+0 +3:52.4...
36 Владимир Чепелин (Беларусь) 0+0+3+3 +4:12.9
37 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+3+0+2 +4:23.9...

15.02.2018 - 11:15 - Индивидуальная гонка, женщины
1 Ханна Оеберг (Швеция) 0+0+0+0 41:07.2
2 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0+1+1+0 +24.7
3 Лаура Далмайер (Германия) 1+0+0+0 +41.2
4 Франциска Пройсс (Германия) 0+0+0+0 +59.7
5 Паулина Фиалкова (Словакия) 1+0+0+0 +1:02.3
6 Моника Хойниш (Польша) 0+1+0+0 +1:54.8
7 Доротея Вирер (Италия) 0+1+0+1 +2:08.6
8 Элиза Гаспарин (Швейцария) 1+0+0+0 +2:15.2
9 Франциска Хильдебранд (Германия) 0+1+0+0 +2:31.4
10 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+0+1 +2:33.0...
27 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+0+1+3 +3:50.6...
36 Ирина Кривко (Беларусь) 0+2+0+1 +4:18.8...
56 Динара Алимбекова (Беларусь) 1+1+1+1 +5:56.8...

15.02.2018 - 14:20 - Индивидуальная гонка, мужчины
1 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 1+0+0+1 48:03.8
2 Яков Фак (Словения) 0+0+0+0 +5.5
3 Доминик Ландертингер (Австрия) 0+0+0+0 +14.2
4 Себастьян Самуэльссон (Швеция) 0+0+1+0 +29.1
5 Мартен Фуркад (Франция) 0+0+0+2 +42.4
6 Беньямин Вегер (Швейцария) 1+0+0+0 +48.6
7 Михал Крчмар (Чехия) 0+1+0+0 +1:15.5
8 Фредрик Линдстрем (Швеция) 0+0+0+1 +1:22.1
9 Эрик Лессер (Германия) 0+1+0+0 +1:27.3
10 Эмиль Свендсен (Норвегия) 0+2+0+0 +1:36.7...
18 Сергей Бочарников (Беларусь) 0+0+0+1 +2:21.5...
30 Владимир Чепелин (Беларусь) 1+0+1+1 +3:24.1...39        
39 Максим Воробей (Беларусь) 0+2+0+1 +3:57.5...
52 Роман Елётнов (Беларусь) 1+2+1+1 +4:53.8...

17.02.2018 - 14:15 - Масс-старт, женщины1 Анастасия Кузьмина (Словакия) 0+0+0+1 35:23.0
2 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+0+1+0 +18.8
3 Тирил Экхоф (Норвегия) 1+0+1+0 +27.7
4 Лиза Виттоцци (Италия) 1+0+0+1 +45.6
5 Ханна Оеберг (Швеция) 0+0+1+0 +46.5
6 Доротея Вирер (Италия) 0+0+0+1 +47.3
7 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0+0+0 +47.9
8 Марте Олсбю (Норвегия) 0+1+0+0 +51.6
9 Мари Дорэн Абер (Франция) 0+1+0+1 +57.9
10 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 0+1+0+1 +1:00.9...
26 Ирина Кривко (Беларусь) 3+1+0+0 +3:41.0...
18.02.2018 - 14:15 - Масс-старт, мужчины
1 Мартен Фуркад (Франция) 1+0+0+1 35:47.3
2 Симон Шемпп (Германия) 0+0+0+1 +0.0
3 Эмиль Свендсен (Норвегия) 1+0+1+0 +11.2
4 Эрик Лессер (Германия) 0+0+0+2 +11.6
5 Бенедикт Долль (Германия) 0+0+1+0 +18.8
6 Джулиан Эберхард (Австрия) 1+0+1+1 +30.7
7 Эрленн Бьонтегор (Норвегия) 0+0+2+0 +32.1
8 Тарьей Бё (Норвегия) 1+0+2+0 +34.6
9 Йеспер Нелин (Швеция) 0+2+0+0 +34.6
10 Яков Фак (Словения) 0+0+1+0 +36.1...

20.02.2018 - 14:15 - Смешанная эстафета1 Франция 1:08:34.3 1:08:34.3
2 Норвегия 1:08:55.2 +20.9
3 Италия 1:09:01.2 +26.9
4 Германия 1:09:01.5 +27.2
5 Беларусь 1:09:29.8 +55.5
6 Финляндия 1:09:38.2 +1:03.9
7 Украина 1:09:46.4 +1:12.1
8 Чехия 1:10:13.6 +1:39.3
9 Россия 1:10:49.1 +2:14.8
10 Австрия 1:10:56.3 +2:22.0...  
22.02.2018 - 14:15 - Эстафета, женщины
1 Беларусь 1:12:03.4
2 Швеция +10.7
3 Франция +17.6
4 Норвегия +29.7
5 Словакия +38.4
6 Швейцария +43.5
7 Польша +43.6
8 Германия +53.9
9 Италия +1:04.1
10 Канада +1:33.4...

23.02.2018 - 14:15 - Эстафета, мужчины
1 Швеция 1:15:16.5
2 Норвегия +55.5
3 Германия +2:07.1
4 Австрия +2:52.5   
5 Франция +3:26.6
6 США +3:50.2
7 Чехия +4:07.1   
8 Беларусь +4:49.5   
9 Украина +5:00.8
10 Словения +5:00.8...

7-й этап — Контиолахти (Финляндия) 

(8 марта — 11 марта 2018 года)

08.03.2018 - 19:45 - Спринт, мужчины
1 Антон Шипулин (Россия) 0+0 23:51.6
2 Андрей Расторгуев (Латвия) 0+0 +5.8
3 Кантен Фийон Майе (Франция) 0+0 +17.3
4 Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) 0+2 +19.0
5 Арнд Пайффер (Германия) 0+1 +27.4
6 Симон Дестьё (Франция) 1+0 +28.3
7 Эрик Лессер (Германия) 0+1 +30.6
8 Симон Шемпп (Германия) 1+1 +32.0
9 Лукас Хофер (Италия) 0+1 +35.2
10 Доминик Виндиш (Италия) 0+1 +38.3...
31 Сергей Бочарников (Беларусь) 1+0 +1:22.6...
64 Роман Елётнов (Беларусь) 1+2 +2:12.9
65 Антон Смольский (Беларусь) 2+0 +2:16.8...
93 Владимир Чепелин (Беларусь) 2+4 +3:30.8...

09.03.2018 - 19:45 - Спринт, женщины1 Дарья Домрачева (Беларусь) 0+1 20:56.8
2 Франциска Хильдебранд (Германия) 0+0 +0.5
3 Лиза Виттоцци (Италия) 0+1 +5.5
4 Юлия Джима (Украина) 0+0 +17.2
5 Лаура Далмайер (Германия) 1+0 +19.4
6 Вероника Виткова (Чехия) 0+0 +21.0
7 Вита Семеренко (Украина) 0+0 +21.1
8 Мари Дорэн Абер (Франция) 0+0 +32.0
9 Марен Хаммершмидт (Германия) 0+1 +33.9
10 Кайса Макаряйнен (Финляндия) 1+1 +34.4
11 Надежда Скардино (Беларусь) 0+0 +35.3...
15 Ирина Кривко (Беларусь) 0+0 +51.9...
46 Динара Алимбекова (Беларусь) 0+1 +1:51.3...
64 Надежда Писарева (Беларусь) 1+1 +2:19.2...

10.03.2018 - 15:40 - Супермикст
1 Франция 33:29.1
2 Австрия +2.4   
3 Норвегия +4.4   
4 Украина +10.8
5 Россия +16.1
6 Италия +21.5
7 Канада +23.8
8 Япония +34.2
9 Казахстан +57.2
10 Швеция +57.6...
20 Беларусь +3:06.2...

10.03.2018 - 18:45 - Смешанная эстафета
1 Италия 1:15:08.3 
2 Украина +1.5  
3 Норвегия +9.1  
4 Россия +16.9 
5 Франция +1:02.2  
6 Швеция +1:28.3  
7 Германия +1:31.2  
8 Австрия +2:34.0  
9 США +2:48.4 
10 Словакия +3:05.7 
11 Беларусь +3:06.3...

11.03.2018 - 15:40 - Масс-старт, мужчины
1 Джулиан Эберхард (Австрия) 0+0+1+1 38:04.8
2 Мартен Фуркад (Франция) 2+0+0+0 +6.9
3 Антон Шипулин (Россия) 0+1+0+0 +19.3
4 Бенедикт Долль (Германия) 0+0+1+1 +21.9
5 Эрик Лессер (Германия) 0+1+0+0 +23.9
6 Арнд Пайффер (Германия) 0+0+0+2 +27.1
7 Доминик Виндиш (Италия) 1+0+1+0 +38.7
8 Михал Крчмар (Чехия) 2+0+0+0 +40.0
9 Онджей Моравец (Чехия) 0+0+1+0 +43.6
10 Кантен Фийон Майе (Франция) 0+1+1+0 +47.6...
11.03.2018 - 18:00 - Масс-старт, женщины

8-й этап — Холменколлен (Норвегия)

(15 марта — 18 марта 2018 года)

15.03.2018 - 14:00 - Спринт, женщины
15.03.2018 - 16:45 - Спринт, мужчины
17.03.2018 - 14:30 - Эстафета, женщины
17.03.2018 - 16:45 - Преследование, мужчины
18.03.2018 - 13:45 - Преследование, женщины
18.03.2018 - 16:30 - Эстафета, мужчины

9-й этап — Тюмень (Россия)

(22 марта — 25 марта 2018 года)

22.03.2018 - 16:45 - Спринт, мужчины
23.03.2018 - 16:45 - Спринт, женщины
24.03.2018 - 15:00 - Гонка преследования, мужчины
24.03.2018 - 17:00 - Гонка преследования, женщины
25.03.2018 - 16:00 - Масс-старт, мужчины
25.03.2018 - 18:00 - Масс-старт, женщины
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