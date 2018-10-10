11 октября Международная корпорация по управлению доменными именами проведет первую в истории полную смену криптографических ключей

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир замер в ожидании неполадок и полного коллапса интернета, пишет портал URA.RU.

Это связано с процедурой в Международной корпорации по управлению доменными именами (ICANN), специалисты которой впервые в истории будут менять криптографические ключи, защищающие систему доменных имен (DNS). Об этой процедуре и сбое сети по всему миру 11 октября инженеры ICANN предупредили еще в сентябре. Пользователи сети могут столкнуться с медленной загрузкой веб-станиц, а некоторые ресурсы могут быть недоступны.

Система доменных имен (DNS) преобразует буквенный адрес сайта, который пользователи интернета вводят в поисковую строку, в цифровой IP-адрес.

Без криптографических ключей мошенники могли бы перехватить запрос пользователя, подключиться к его компьютеру и украсть персональные данные.-0-