AliExpress запустил в России соцсеть "Клуб шопоголиков" и биржу блогеров

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская торговая площадка AliExpress сегодня запускает в России социальную сеть "Клуб шопоголиков", где покупатели смогут обмениваться фотоснимками покупок и отзывами о них. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию AliExpress.

Отмечается, что российский вариант соцсети от AliExpress повторяет функции платформы iTao, которая уже работает в Китае. Заходить в "Клуб шопоголиков" можно будет со смартфона, установив специальное мобильное приложение.

Кроме того, с сегодняшнего дня в России будет работать сервис AliExpress Connect, который поможет брендам связываться с блогерами, чтобы заказать у них информационные материалы. Доступ к бирже получат блогеры, у которых свыше 5 тыс. читателей.-0-