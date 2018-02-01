Amazon назван самым дорогим брендом в мире по версии Brand Finance

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская компания Amazon, которая является крупнейшим игроком в сфере онлайн-продаж, возглавила ежегодный международный рейтинг 500 самых дорогих брендов Brand Finance. Об этом сообщает ТАСС.

По итогам исследования, Amazon опередила такие известные корпорации как Apple и Google. Стоимость американского бренда электронной коммерции за год увеличилась на 42%, в настоящее время она составляет $150,8 млрд. Бренд Apple подорожал до $146,3 млрд, заняв 2 место рейтинга. Однако, по мнению специалистов, у компании сейчас довольно мрачные перспективы. Google за прошедший год потерял сразу две позиции и оказался на третьем месте при сравнительно медленном росте стоимости бренда - всего на 10%. Бренд Google сейчас оценивается в $120,9 млрд.

Топ-десять рейтинга также включает Samsung, Facebook, AT&T, Microsoft, американскую телекоммуникационную компанию Verizon, торговую сеть Walmart и китайский банк ICBC.

Amazon - крупнейшая в мире компания по продаже товаров и услуг через интернет. Она была основана в 1994 году американским предпринимателем Джеффом Безосом, получив свое название от самой полноводной реки в мире - Амазонки. От продажи книг и музыкальных пластинок компания Amazon постепенно перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой, а также первой в США предложила пользователям ее сайта услугу платного скачивания фильмов с возможностью их просмотра без подключения к интернету. Оборот Amazon за прошлый год составил около $136 млрд.-0-