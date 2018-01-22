Amazon открыл первый в мире магазин без продавцов и касс

Компания Amazon открыла первый в мире магазин без касс и продавцов. Теперь деньги будут списываться со счета покупателя при помощи установленных на полках сканеров. Первый такой супермаркет был открыт в Сиэтле.

Покупки в магазине Amazon не получится осуществить без специального бесплатного приложения для телефона. Перед тем как зайти в магазин, покупатель должен будет приложить свой смартфон к сканеру. После этого покупатель может брать с полок все необходимое, а в конце просто уйти. Стоимость всех покупок автоматически спишется со счета пользователя в приложении. Впрочем, если вы передумали, то товар всегда можно будет поставить обратно на полку. Деньги за него в таком случае списываться не будут.

Для создания такого супермаркета использовались такие же технологии, как и при создании беспилотных автомобилей.

Магазин Amzon был открыт еще в 2016 году, но действовал в тестовом режиме для сотрудников компании. Теперь же он работает для всех людей.

Американская компания уже планирует открыть магазины и в других городах и странах.