Amazon представила приборы с голосовым помощником

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Сиэттле компания Amazon представила несколько новых разработок, оснащенных голосовым помощником Alexa и управлением "умным домом". Об этом сообщает ВВС.

Одна из новинок - микроволновая печь Amazon Basics Microwave, которая поддерживает голосовые команды. Микроволновка работает как дополнение к "умной колонке" Echo и позволяет давать задания по приготовлению тех или иных продуктов голосом. Прибор будет оснащен кнопкой, которая позволит одним нажатием заказать попкорн. Микроволновка разработана как демонстрация возможностей интеграции Amazon Echo и бытовых приборов.

Еще одно бытовое устройство с поддержкой Echo - это настенные часы Amazon. Часы автоматически переводят время с летнего на зимнее и обратно, поддерживают таймеры, которые можно устанавливать голосом.

Также Amazon представила "умную розетку", которая по голосовой команде может включать или выключать бытовые приборы. Голосовые помощники, совмещенные с домашними колонками, имеют несколько компаний.-0-