Amazon разрабатывает часы, способные проработать 10 тыс. лет

Основатель Amazon Джефф Безос рассказал о начале работ над механическими часами, которые, возможно, застанут новый ледниковый период. Он оценивает их срок службы в 10 000 лет, передают информагентства.
По словам Безоса, часовой механизм привяжут к дневным и ночным температурным циклам с синхронизацией в полдень.
Возведение часов начали в горной местности в штате Техас (США). Высота сооружения, возведением которого занимаются Дэнни Хиллис и Зандера Роуз, составляет 152,4 метра.
Известна примерная стоимость постройки - 42 млн долларов США.
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