Amazon разрабатывает часы, способные проработать 10 тыс. лет

Основатель Amazon Джефф Безос рассказал о начале работ над механическими часами, которые, возможно, застанут новый ледниковый период. Он оценивает их срок службы в 10 000 лет, передают информагентства.

По словам Безоса, часовой механизм привяжут к дневным и ночным температурным циклам с синхронизацией в полдень.

Возведение часов начали в горной местности в штате Техас (США). Высота сооружения, возведением которого занимаются Дэнни Хиллис и Зандера Роуз, составляет 152,4 метра.

Известна примерная стоимость постройки - 42 млн долларов США.