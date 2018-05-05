Американская компания Ford и китайская Zotye открывают совместное производство в КНР

Американский автомобильный концерн Ford и китайский автопроизводитель Zotye приняли решение о создании на территории Китая совместного предприятия с целью выпуска автомобилей для китайского рынка. Об этом сообщает ТАСС.
Уставной капитал будущей компании - $20 млн. Американский и китайский автоконцерны получат по 50% акций. Выпуск автомобилей будет организован на территории провинции Чжэцзян.
В конце 2017 года автоконцерн Ford объявил о создании с Anhui Zotye Automobile совместного предприятия по производству электромобилей для китайского рынка. К 2025 году запланирован выпуск автомобилей 15 разных моделей.
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