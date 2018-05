Американская компания SpaceX впервые применила новый разгонный блок при запуске ракеты SpaceX со спутником связи.

Американская компания SpaceX 11 мая с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) провела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с бангладешским телекоммуникационным спутником Bangabandhu. SpaceX впервые запустила носитель с новым разгонным блоком Block 5. По расчетам компании, он должен выдержать более десяти пусков и имеет высокую степень надежности.

Falcon 9 Block 5 first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship. pic.twitter.com/YHqdxIrc8b