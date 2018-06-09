Американские специалисты создали самый мощный компьютер

Ученые из лаборатории при министерстве энергетики США завершили работы по созданию самого мощного в мире суперкомпьютера. Новый компьютер способен обрабатывать до 200 петафлопс операций в секунду - приблизительно 200 миллионов миллиардов действий. Если бы эти операции выполняли люди, то такое количество действий смогли бы выполнить все люди, населяющие планету, при условии их ежесекундной занятости в течение 305 дней.
Производительность китайского компьютера Sunway TaihuLight составляет 93 петафлопс. Американский мощнее. Новой сферой применения суперкомпьютера может стать генная инженерия и борьба с онкологическими заболеваниями.
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