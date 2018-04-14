Американские ученые изобрели робота для работы под водой. Имя этому роботу – SwarmDiver, он предназначен для мониторинга водоемов.
Большое количество роботизированных механизмов управляется как одна система. Комплекс может выполнять команды под водой на глубине до 50 метров. Он может применяться как в народном хозяйстве, так и в целях обороны. Примечательно, что систему можно погружать в воду как с берега, так и с судна.
Каждый отдельный элемент SwarmDiver длиной 74 сантиметра, он имеет два мотора с винтами, может развивать скорость 2,2 метра в секунду, а также погружаться в воду. Емкости аккумулятора хватает на работу под водой на протяжении 2,5 часов. Аккумулятор позволяет преодолевать под водой расстояние в 7 километров.
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