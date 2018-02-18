Американские ученые открыли "иной" свет

Ученые из Массачусетского технологического института вывели формулу света, обладающего иными свойствами. Физики соединили фотоны в пары и триплеты, пропустив сквозь плотное облако холодных атомов рубидия лазерный луч. Иными словами, частицы вступили во взаимодействие.

В результате движение пар и триплетов замедлилось в 100 000 раз. Скорость фотонов в вакууме составляет 300 000 км/с.

Ученые полагают, что сделали первый шаг к созданию квантового суперкомпьютера. Его создание станет возможным, если фотоны "научат" отталкиваться друг от друга.