Американские ученые открыли "иной" свет

Ученые из Массачусетского технологического института вывели формулу света, обладающего иными свойствами. Физики соединили фотоны в пары и триплеты, пропустив сквозь плотное облако холодных атомов рубидия лазерный луч. Иными словами, частицы вступили во взаимодействие.
В результате движение пар и триплетов замедлилось в 100 000 раз. Скорость фотонов в вакууме составляет 300 000 км/с.
Ученые полагают, что сделали первый шаг к созданию квантового суперкомпьютера. Его создание станет возможным, если фотоны "научат" отталкиваться друг от друга.
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