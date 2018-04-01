Американские ученые создали самый маленький в мире микрофон

Специалисты из США создали самый маленький микрофон в мире, сообщают информагентства. Изобретение примерно в десять триллионов раз меньше человеческого уха, но в чувствительности ему не уступает.
Все существующие в настоящее время цифровые гаджеты созданы на основе миниатюрных микрофонов, акселерометров и датчиков давления, размеры которых меньше, чем барабанные перепонки человека. Эти системы хорошо воспринимают звук, но имеют низкую точность и чувствительность.
Кроме высокой чувствительности и небольшой массы эти гаджеты потребляют мало энергии и не "фонят".
Новый микрофон, как отметили изобретатели, представляет собой «бутерброд» из пленки из дисульфида молибдена и кремниевой подложки, покрытой микроскопическими лунками, по форме напоминающими барабаны.
Исследователи отметили, что если их подсветить лазером или пропустить через них ток, то полупроводниковая пленка станет колебаться с большой частотой, реагируя на звук.
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