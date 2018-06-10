Apple констатирует падение спроса на iPhone

Kомпания Apple предупредила поставщиков комплектующих, что спрос на смартфоны iPhone снижается.
Apple сказала поставщикам, чтобы они снизили объемы поставок компонентов для ее устройств примерно на 20%. Это говорит о том, что компания признает падение спроса на устройства ее производства.
Год назад корпорация разместила заказы у партнеров на комплектующие, которые нужны для выпуска примерно 100 млн смартфонов, включая iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X. В этом году Apple сделала заказ на комплектующие для производства 80 млн гаджетов.
8 июня акции Apple упали на 2%.
Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую технику. Рыночная капитализация корпорации со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) превышает $900 млрд
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