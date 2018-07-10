Apple прекратит производство сразу двух моделей смартфонов

Аналитики компании BlueFin сообщают, что в этом году Apple может навсегда изъять из продажи iPhone X 2017 и Iphone SE, полностью прекратив их производство.

Дело в том, что Apple не может слишком сильно снизить розничную стоимость iPhone X, а потому его дальнейшее присутствие на рынке попросту нецелесообразно. iPhone SE, который на данный момент является самым дешевым смартфоном Apple, также должен исчезнуть из продажи. Как считают специалисты в BlueFin его место займет iPhone 8.

По мнению экспертов, уменьшая ассортимент, Apple планирует повысить интерес потребителей к моделям, которые будут представлены потребителю только осенью.