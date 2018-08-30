Apple презентует новые iPhone 12 сентября

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Apple покажет новые iPhone 12 сентября. Приглашения на презентацию, которая состоится в этот день, уже получил ряд СМИ.

Презентацию организуют в штаб-квартире компании в Калифорнии. Ожидается, что будут представлены три новые модели iPhone. Не исключено, что приглашенные также могут увидеть обновленные ноутбук MacBook Air, часы Apple Watch или iPad. Точные характеристики новинок станут известны непосредственно во время презентации.

Информация о дате старта продаж новых iPhone пока не озвучивается.-0-