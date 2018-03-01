Apple разработала виртуальную клавиатуру в виде OLED-дисплея

Компания Apple запатентовала новую сенсорную панель, которая теперь может использоваться как самостоятельный гаджет. Ранее разработчики "яблока" уже делали нечто похожее на ноутбуках – называлось это Touch Bar. Теперь такую клавиатуру предлагают сделать полноразмерной.
OLED-дисплей сможет служить клавиатурой, вторым дисплеем или существовать как планшет. Также в технической документации сообщается, что оба дисплея смогут взаимодействовать между собой и быть единым экраном. Однако Apple придется решить вопрос с устранением бликов и отражений от поверхностей экранов.
В патенте говорится о двух вариантах применения данной разработки. Первый – создание MacBook с двумя экранами, соединяющимися шарнирным механизмом. Второй – сенсорная OLED-панель в качестве аксессуара.
Поклонники Apple восприняли новинку неоднозначно, аргументировав, что печатать на такой клавиатуре будет очень неудобно.
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