Apple сократит производство iPhone X в 2 раза

Видимо, не всем нравится новый дизайн мобильного устройства от компании Apple. Сообщается, что из-за низкого спроса на iPhone X, его производство сократят в два раза. Эксперты сообщают о том, что на складах уже скопилось достаточно много нераспроданных iPhone X. Впрочем, еще одной причиной низкого спроса на устройство может быть и его высокая цена.

Изначально компания Apple планировала произвести за январь-март текущего года сорок миллионов iPhone X. Теперь же этот план сократили до двадцати миллионов штук. На старте продаж мобильного устройства, поставщики компании не успевали выполнять заказы на комплектующие для устройства. Сейчас же продажи iPhone Х заметно упали и "десятки" пылятся на складах.

В то же время, продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus идут в запланированном темпе. По данным некоторых СМИ, они даже выше продаж более дорого и видоизмененного iPhone X.