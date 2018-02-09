Apple выпустит летом 157 новых эмоджи

Компания Apple к лету текущего года планирует выпустить 157 новых эмоджи. Коллекция "смайликов" неустанно растет. А на клавиатуре появляется все больше и больше новых персонажей.

Об этом стало известно благодаря видеоролику на YouTube длительностью более двух минут. В нем коротко представили новых персонажей "Эмоджи". Так, появится "лицо вечеринки", смайлик с просящими глазами. Впервые появятся рыжеволосые человечки разного цвета кожи, а также кучерявые и седые. К слову, будут и лысые люди-эмоджи – лысая девушка и мужчина. Не обошла компания стороной и популярную тему супергероев – эмоджи "суперзлодей" и "супергерой". Галерея животных пополнится попугаем, комаром, павлином, барскуом, енотом, лебедем и другими. Пополнится и галерея еды и множество других.

Обновления стоит ждать в августе-сентябре текущего года.