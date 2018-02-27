Apple выпустит минимум три новых модели смартфонов до конца года - СМИ

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает о том, что корпорация Apple выпустит по меньшей мере три новых модели смартфонов до конца 2018 года.
Ожидается появление аппарата с самым большим дисплеем в истории компании - 6,5 дюйма. Также появится обновленная версия iPhone X и бюджетная версия флагмана.
Параллельно выйдет новая ОС iOS 12. Не исключено появление большего числа аппаратов с поддержкой двух SIM-карт.
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