Apple выпустит минимум три новых модели смартфонов до конца года - СМИ

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает о том, что корпорация Apple выпустит по меньшей мере три новых модели смартфонов до конца 2018 года.

Ожидается появление аппарата с самым большим дисплеем в истории компании - 6,5 дюйма. Также появится обновленная версия iPhone X и бюджетная версия флагмана.

Параллельно выйдет новая ОС iOS 12. Не исключено появление большего числа аппаратов с поддержкой двух SIM-карт.