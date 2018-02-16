Apple заработала в 4-м квартале в три раза больше, чем Samsung

Аналитики подвели итоги четвертого квартала в сфере технологий. По их данным, лидером по доходам остается компания Apple. На ее долю приходится более половины доходов мирового рынка смартфонов.
Ближайший конкурент Apple Samsung получил в три раза меньше доходов, а на третей строчке в этом рейтинге компания Huawei, доходы которой в семь раз ниже.
Эксперты подчеркивают, что этого удалось добиться благодаря выпуску iPhone X. Повлияла не только популярность мобильного устройства с обновленным дизайном, но и его высокая стоимость.
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