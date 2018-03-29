Астронавты NASA начали выход в открытый космос для установки оборудования на МКС

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд начали сегодня выход в открытый космос для технического обслуживания Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Главной целью астронавтов станет установка на внешней стороне американского модуля МКС Tranquility современного оборудования для обеспечения беспроводной связи. Как ожидается, работы продлятся около 6,5 часа.

Устанавливаемое оборудование необходимо для проведения научных экспериментов на Международной космической станции. Астронавты заменят камеры, с помощью которых ведется наблюдение за Землей, а также установят внешние беспроводные антенны для передачи сигнала.

Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд прибыли на МКС 23 марта вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым (белорусского происхождения) на корабле "Союз МС-08". Для Фойстела выход в космос стал седьмым в карьере, а для Арнольда - третьим.

В настоящее время на МКС также работают россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи.-0-